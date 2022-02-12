Такий клуб, як Манчестер Юнайтед має здобувати більше трофеїв.

Про це заявив лідер манкуніанців Бруну Фернандеш.

"Я думаю, ми непогано виступаємо. Ще багато чого можна покращити, і, як я думаю, всі розуміють це. Звичайно, після приходу Рангніка ми досягли хороших результатів, але деякі з них, якщо озиратися назад... Ми могли набрати більше очок в АПЛ", - заявив португалець.

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"Я дуже задоволений часом, проведеним у клубі. Я завжди говорив, що відсутність титулів у МЮ – це жах, адже це те, чого я так хочу. Я хочу зробити це і для себе, і для клубу і фанатів, які заслуговують на трофеї. Такий клуб не може стільки років не вигравати", - сказав Фернандеш.