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Фернандеш: Відсутність титулів у Манчестер Юнайтед – жах

Сьогодні 11:35 185 0
Капітан Манчестер Юнайтед розповів про ситуацію в клубі
Фернандеш: Відсутність титулів у Манчестер Юнайтед – жах
#Манчестер Юнайтед, #Бруну Фернандеш

Джерело - офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Такий клуб, як Манчестер Юнайтед має здобувати більше трофеїв.

Про це заявив лідер манкуніанців Бруну Фернандеш.

"Я думаю, ми непогано виступаємо. Ще багато чого можна покращити, і, як я думаю, всі розуміють це. Звичайно, після приходу Рангніка ми досягли хороших результатів, але деякі з них, якщо озиратися назад... Ми могли набрати більше очок в АПЛ", - заявив португалець.

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"Я дуже задоволений часом, проведеним у клубі. Я завжди говорив, що відсутність титулів у МЮ – це жах, адже це те, чого я так хочу. Я хочу зробити це і для себе, і для клубу і фанатів, які заслуговують на трофеї. Такий клуб не може стільки років не вигравати", - сказав Фернандеш.

Рангнік заявив, що Роналду має забивати більше.

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