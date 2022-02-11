Бразильський клуб хоче перехопити екстренера Шахтаря

Джерело - sport.ua.
Керівництво бразильського Ботафого веде переговори з колишнім наставником Шахтаря Луїшем Каштру, котрий зараз працює з катарським клубом Аль-Духаіль.
Про це повідомляє Globoesporte.
Ботафого планує розлучитися з Ендерсоном Морейрою, котрий зараз є коучем першої команди, після чого протягом кількох днів оголосити про призначення нового наставника.
Щоб підписати Каштру негайно, Ботафого доведеться виплатити неустойку катарському клубу у розмірі 1 мільйона євро.
Нагадаємо, Каштру очолив катарський клуб.