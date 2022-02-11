Бразильський клуб хоче перехопити екстренера Шахтаря

Луїш Каштру може переїхати у Бразилію

Керівництво бразильського Ботафого веде переговори з колишнім наставником Шахтаря Луїшем Каштру, котрий зараз працює з катарським клубом Аль-Духаіль.

Про це повідомляє Globoesporte.

Ботафого планує розлучитися з Ендерсоном Морейрою, котрий зараз є коучем першої команди, після чого протягом кількох днів оголосити про призначення нового наставника.

Щоб підписати Каштру негайно, Ботафого доведеться виплатити неустойку катарському клубу у розмірі 1 мільйона євро.

Нагадаємо, Каштру очолив катарський клуб.