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Бразильський клуб хоче перехопити екстренера Шахтаря

Сьогодні 22:38 93 0
Луїш Каштру може переїхати у Бразилію
Бразильський клуб хоче перехопити екстренера Шахтаря
#Ботафого, #Каштру, #Футбольні трансфери, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Керівництво бразильського Ботафого веде переговори з колишнім наставником Шахтаря Луїшем Каштру, котрий зараз працює з катарським клубом Аль-Духаіль.

Про це повідомляє Globoesporte.

Ботафого планує розлучитися з Ендерсоном Морейрою, котрий зараз є коучем першої команди, після чого протягом кількох днів оголосити про призначення нового наставника.

Щоб підписати Каштру негайно, Ботафого доведеться виплатити неустойку катарському клубу у розмірі 1 мільйона євро.

Нагадаємо, Каштру очолив катарський клуб.

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