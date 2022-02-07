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Новачок Дніпра-1: Довбик - це топ-топ-топ

Сьогодні 19:27 208 0
Нельсон Монте прокоментував гру Артема Довбика
Новачок Дніпра-1: Довбик - це топ-топ-топ
#Монте, #СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Артем Довбик

Джерело - scdnipro1.com.ua.

Форвард Дніпро-1 Артем Довбик має відмінні характеристики.

Про це розповів новачок Дніпра-1 Нельсон Монте.

"Як на мене, він – топ. Я стикався з Таремі, який зараз грає у Порту, також з Карлосом Вінісіусом, який зараз у ПСВ, але Довбик – це топ-топ-топ.

Він має чудові фізичні якості, він дуже розумний гравець, має хороший удар. А ще він дуже-дуже гарний хлопець. Тренуватися з таким гравцями дуже добре для мене. Гадаю, в нього велике майбутнє", – сказав Монте.

Раніше повідомлялося, що турецький гранд готує трансфер Довбика.

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