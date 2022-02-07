Новачок Дніпра-1: Довбик - це топ-топ-топ

Форвард Дніпро-1 Артем Довбик має відмінні характеристики.

Про це розповів новачок Дніпра-1 Нельсон Монте.

"Як на мене, він – топ. Я стикався з Таремі, який зараз грає у Порту, також з Карлосом Вінісіусом, який зараз у ПСВ, але Довбик – це топ-топ-топ.

Він має чудові фізичні якості, він дуже розумний гравець, має хороший удар. А ще він дуже-дуже гарний хлопець. Тренуватися з таким гравцями дуже добре для мене. Гадаю, в нього велике майбутнє", – сказав Монте.