Боси ПСЖ ухвалили несподіване рішення щодо Почеттіно

Поразка ПСЖ у Кубку Франції погіршила позиції головного тренера Маурісіо Почеттіно

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі разом з іншими керівниками клубу не змогли прийняти виліт команди з Кубка Франції.

Про це повідомляє журналіст Адрієн Греньє.

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На їхню думку, парижани зі своїм складом мають щонайменше панувати на національному рівні. Втім, боси поки не розглядають варіант зі звільненням Маурісіо Почеттіно.

Наразі ПСЖ випереджає найближчого переслідувача на 10 очок у чемпіонаті та побореться за путівку в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Реалом – перший матч відбудеться вже 15 лютого.

Нагадаємо, ПСЖ готовий звільнити Леонардо заради Зідана.