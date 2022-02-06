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Боси ПСЖ ухвалили несподіване рішення щодо Почеттіно

Сьогодні 15:39 145 0
Поразка ПСЖ у Кубку Франції погіршила позиції головного тренера Маурісіо Почеттіно
Боси ПСЖ ухвалили несподіване рішення щодо Почеттіно
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Почеттіно, #ПСЖ

Джерело - football24.ua.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі разом з іншими керівниками клубу не змогли прийняти виліт команди з Кубка Франції.

Про це повідомляє журналіст Адрієн Греньє.

 Актуально: Почеттіно звільнять з ПСЖ наприкінці сезону

На їхню думку, парижани зі своїм складом мають щонайменше панувати на національному рівні. Втім, боси поки не розглядають варіант зі звільненням Маурісіо Почеттіно.

Наразі ПСЖ випереджає найближчого переслідувача на 10 очок у чемпіонаті та побореться за путівку в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Реалом – перший матч відбудеться вже 15 лютого.

Нагадаємо, ПСЖ готовий звільнити Леонардо заради Зідана.

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