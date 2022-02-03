ПСЖ готовий звільнити Леонардо заради Зідана

Зідан може очолити ПСЖ

ПСЖ докладе максимальних зусиль, щоб запросити Зінедіна Зідана на посаду головного тренера перед початком наступного сезону.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Маурісіо Почеттіно залишить ПСЖ наступного літа, а керівництво клубу бачить Зідана ідеальним кандидатом на його місце. Парижани мають намір відновити переговори з французьким фахівцем і готові запропонувати йому плату вище, ніж у аргентинця.

Крім того, червоно-сині готові розлучитися з Леонардо, з яким Зідан не хотів співпрацювати.

Раніше повідомлялося, що Почеттіно втомився від ПСЖ. Він точно не продовжить роботу з клубом після завершення цього сезону і вже говорить про це людям, які оточують його.

Нагадаємо, Зідан міг би стати тренером ПСЖ, якби не матч 1/8 Ліги чемпіонів з Реалом.