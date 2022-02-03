Головне
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх
Вчора 19:42 3297
Шмуратко за день до старту на Олімпіаді-2022 захворів на коронавірус
Сьогодні 12:47 244
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 11:29 25110
Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - календар, результати
Сьогодні 10:02 1352
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 06:27 20709 2
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 06:01 31809 1
Збірна Сенегалу вийшла до фіналу Кубку африканських націй
Вчора 22:57 628
Динамо здобуло вольову перемогу над Чукаричками у контрольному поєдинку
Вчора 18:57 760
Склад олімпійської збірної України в Пекіні-2022
Вчора 18:10 688
Обамеянг став гравцем Барселони
Вчора 13:24 405
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

ПСЖ готовий звільнити Леонардо заради Зідана

Сьогодні 13:41 170 0
Зідан може очолити ПСЖ
ПСЖ готовий звільнити Леонардо заради Зідана
Фото - gettyimages
#Зінедін ЗІдан, #Леонардо, #Почеттіно, #ПСЖ

Джерело - football.ua.

ПСЖ докладе максимальних зусиль, щоб запросити Зінедіна Зідана на посаду головного тренера перед початком наступного сезону.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Маурісіо Почеттіно залишить ПСЖ наступного літа, а керівництво клубу бачить Зідана ідеальним кандидатом на його місце. Парижани мають намір відновити переговори з французьким фахівцем і готові запропонувати йому плату вище, ніж у аргентинця.

Крім того, червоно-сині готові розлучитися з Леонардо, з яким Зідан не хотів співпрацювати.

Раніше повідомлялося, що Почеттіно втомився від ПСЖ. Він точно не продовжить роботу з клубом після завершення цього сезону і вже говорить про це людям, які оточують його.

Нагадаємо, Зідан міг би стати тренером ПСЖ, якби не матч 1/8 Ліги чемпіонів з Реалом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 20709 2
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор 31809 1
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок 20177
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 21486
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 25110
Російський коментатор: Прекрасно, що вийшли з Україною Російський коментатор: Прекрасно, що вийшли з Україною 20086
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 13917
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 33115
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 34167 1
Барті здолала Коллінз і виграла Australian Open 2022 Барті здолала Коллінз і виграла Australian Open 2022 1188
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 10156
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 36090