ПСЖ готовий звільнити Леонардо заради Зідана

Джерело - football.ua.
ПСЖ докладе максимальних зусиль, щоб запросити Зінедіна Зідана на посаду головного тренера перед початком наступного сезону.
Про це повідомляє Foot Mercato.
Маурісіо Почеттіно залишить ПСЖ наступного літа, а керівництво клубу бачить Зідана ідеальним кандидатом на його місце. Парижани мають намір відновити переговори з французьким фахівцем і готові запропонувати йому плату вище, ніж у аргентинця.
Крім того, червоно-сині готові розлучитися з Леонардо, з яким Зідан не хотів співпрацювати.
Раніше повідомлялося, що Почеттіно втомився від ПСЖ. Він точно не продовжить роботу з клубом після завершення цього сезону і вже говорить про це людям, які оточують його.
Нагадаємо, Зідан міг би стати тренером ПСЖ, якби не матч 1/8 Ліги чемпіонів з Реалом.