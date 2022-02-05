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Калитвинцев оцінив дебют Усика

Сьогодні 11:41 250 0
Юрій Калітвінцев прокоментував дебют Усика
Калитвинцев оцінив дебют Усика
#Юрій Калитвинцев, #Полісся, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Олександр Усик добро проявив у дебютному матчі за Полісся.

Про це розповів головний тренер Полісся Юрій Калітвінцев 

"Людина з нами тренувалася і добре себе показала. У роздягальні я йому сказав: "Саша, у тебе є швидкість і є сили" — коли він міг втекти з центру поля. Попри те, що він займається індивідуальним видом спорту, це футбольна людина.

Він тільки починає, якщо доведе на полі, і забиватиме, то битиме і штрафні — подивимося. Чи зіграє він ще на Winter Cup? Не можу відповісти на це питання", – сказав Калитвинцев.

Нагадаємо, Полісся з Усиком переграло Верес.

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