Джерело - Чемпіон.
Олександр Усик добро проявив у дебютному матчі за Полісся.
Про це розповів головний тренер Полісся Юрій Калітвінцев
"Людина з нами тренувалася і добре себе показала. У роздягальні я йому сказав: "Саша, у тебе є швидкість і є сили" — коли він міг втекти з центру поля. Попри те, що він займається індивідуальним видом спорту, це футбольна людина.
Він тільки починає, якщо доведе на полі, і забиватиме, то битиме і штрафні — подивимося. Чи зіграє він ще на Winter Cup? Не можу відповісти на це питання", – сказав Калитвинцев.
Нагадаємо, Полісся з Усиком переграло Верес.