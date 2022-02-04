Полісся з Усиком переграло Верес на Winter Cup 2022

Український боксер дебютував у професійному футболі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 лютого, Полісся здобуло мінімальну перемогу над Вересом у рамках стартового матчу Winter Cup 2022.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. За житомирський клуб дебютував чемпіон WBO, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО).

Ведучий каналу Трендець Дмитро Поворознюк, який виступає за Верес, провів зустріч у запасі.

Winter Cup 2022

1 тур, 04 лютого

Полісся - Верес 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 10 Гончаренко(П), 1:1 - 31 Шастал, 2:1 - 69 Янаков

Нагадаємо, Усик і Гвоздик провели дуель поглядів.