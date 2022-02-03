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Супряга: Намагаюся чогось вчитися у Роналду, тому вибрав номер 7

Сьогодні 19:22 212 0
Форвард Динамо, який виступає в оренді в Сампдорії, дав інтерв'ю клубній пресслужбі
Супряга: Намагаюся чогось вчитися у Роналду, тому вибрав номер 7
#Динамо Київ, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Сампдорія, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Владислав Супряга

Джерело - Чемпіон.

Новачок Сампдорії Владислав Супряга вважає кумиром форварда Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.

Про це він розповів пресслужбі свого нового клубу.

"Я більше швидкісний форвард, який любить простір, непогано граю головою. Намагаюся все зробити, щоб допомогти команді. Я спокійний хлопець, котрий любить посидіти вдома. Люблю великий теніс", - сказав нападник.

  Раніше Маркевич оцінив перспективи Супряги у Сампдорії

"Своїм кумиром вважаю Кріштіану Роналду. Номер 7 – мій улюблений номер, тому що він грає під ним. Я намагаюся чогось вчитися у нього, тому вибрав саме його", - заявив Супряга.

Нагадаємо, Супряга провів перше тренування у Сампдорії.

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