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Динамо хоче підписати захисника Шерифа

Сьогодні 06:28 306 0
Кияни готові віддати 1,5 млн євро
Динамо хоче підписати захисника Шерифа
#Динамо Київ, #Шериф

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зробить пропозицію щодо трансферу гравця Шерифа Густаво Дуланто.

Про це повідомляє портал Transfers24hr.

Український клуб готовий викласти за 26-річного Густаво 1,5 млн. євро і дати перуанському футболісту зарплату в розмірі 800 тисяч на рік.

Цього сезону чемпіонату Молдови захисник провів 10 поєдинків, а також 6 матчів у рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

Раніше Сампдорія орендувала Супрягу.

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