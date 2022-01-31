Динамо хоче підписати захисника Шерифа

Кияни готові віддати 1,5 млн євро

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зробить пропозицію щодо трансферу гравця Шерифа Густаво Дуланто.

Про це повідомляє портал Transfers24hr.

Український клуб готовий викласти за 26-річного Густаво 1,5 млн. євро і дати перуанському футболісту зарплату в розмірі 800 тисяч на рік.

Цього сезону чемпіонату Молдови захисник провів 10 поєдинків, а також 6 матчів у рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

EXCL.

O @DynamoKyiv sinalizou a vontade de, nas próximas horas, formalizar uma proposta ao Sheriff por Gustavo Dulanto. Proposta deverá ser de 1.5M€ e, o jogador, ficaria com um salário de 800.000€ ano. pic.twitter.com/rlilaDGlyq — Transfers24hr (@transfers24hr) January 30, 2022

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