Головне
Збірна України поступилась Португалії, але вийшла до чвертьфіналу Євро-2022
Вчора 23:07 9910
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Сьогодні 17:20 43949
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 13:44 21406
Барті здолала Коллінз і виграла Australian Open 2022
Сьогодні 12:30 497
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 00:50 21997 1
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Сьогодні 00:04 14063
Рух підписав сенегальського захисника
Вчора 20:55 406
Самогубство Вірчіса: Боксер перед смертю просив допомоги
Вчора 19:55 3631
Вірчіс перед смертю вимагав від Мангера повернути борг
Вчора 18:38 4055
Збірна Польщі назвала ім'я нового головного тренера
Вчора 17:43 15039 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

У Волині вибули з ладу 15 футболістів

Сьогодні 19:29 123 0
У Волині вибуло 15 футболістів
У Волині вибули з ладу 15 футболістів
#Волинь, #Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Волинь мала зіграти перший у новому році спаринг — із Карпатами.

Про це повідомляє meta-ratings.com.ua.

Матч було скасовано через те, що у Волині з різних причин вибули з ладу одразу 15 футболістів. Багато серед них і хворих.

Підопічні Альберта Шахова відновлять підготовку до весняної частини сезону 4 лютого, а 8 лютого проведуть контрольний поєдинок проти Агробізнеса.

З 11 по 14 лютого Волинь візьме участь у міжнародному турнірі у білоруському Бресті. Потім заплановано два збори у Закарпатті на базі ФК Мункач.

Коментарі ()
Популярне зараз
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор 21997 1
Збірна України поступилась Португалії, але вийшла до чвертьфіналу Євро-2022 Збірна України поступилась Португалії, але вийшла до чвертьфіналу Євро-2022 9910
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 21406
Визначився суперник збірної України у півфіналі Євро-2022 Визначився суперник збірної України у півфіналі Євро-2022 7893
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 14063
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 43949
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 8282
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 5176
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 17661
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 4233
Як грали договірні матчі в українському футболі 20 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 20 років тому 10757 1
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 8911