У Волині вибули з ладу 15 футболістів

У Волині вибуло 15 футболістів

Волинь мала зіграти перший у новому році спаринг — із Карпатами.

Про це повідомляє meta-ratings.com.ua.

Матч було скасовано через те, що у Волині з різних причин вибули з ладу одразу 15 футболістів. Багато серед них і хворих.

Підопічні Альберта Шахова відновлять підготовку до весняної частини сезону 4 лютого, а 8 лютого проведуть контрольний поєдинок проти Агробізнеса.

З 11 по 14 лютого Волинь візьме участь у міжнародному турнірі у білоруському Бресті. Потім заплановано два збори у Закарпатті на базі ФК Мункач.