Інтер зможе викупити Гозенса за дивної умови

Захисник Інтера Робін Гозенс залишиться у складі "нерадзуррі" у статусі повноцінного гравця міланців після виконання специфічної умови.

Про це розповів журналіст Sky Germany Флоріан Плеттебург.

Гозенс став гравцем Інтера на правах оренди з правом викупу за певних умов

Опція викупу, прописана в контракті, активується, коли Інтер заб'є свій перший офіційний гол у сезоні 2022/23. Додамо, що чинний чемпіон Італії має викласти 25 млн євро плюс бонус за Робіна.

Нагадаємо, Інтер підписав партнера Маліновського.