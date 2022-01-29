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Інтер зможе викупити Гозенса за дивної умови

Вчора 22:55 222 0
Інтер зможе викупити Гозенса за дивної умови
Інтер зможе викупити Гозенса за дивної умови
#Аталанта, #Гозенс, #Інтер, #Футбольні трансфери

Джерело - football24.ua.

Захисник Інтера Робін Гозенс залишиться у складі "нерадзуррі" у статусі повноцінного гравця міланців після виконання специфічної умови.

Про це розповів журналіст Sky Germany Флоріан Плеттебург.

Гозенс став гравцем Інтера на правах оренди з правом викупу за певних умов

Опція викупу, прописана в контракті, активується, коли Інтер заб'є свій перший офіційний гол у сезоні 2022/23. Додамо, що чинний чемпіон Італії має викласти 25 млн євро плюс бонус за Робіна.

Нагадаємо, Інтер підписав партнера Маліновського.

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