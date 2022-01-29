Збірну України з футзалу задовольнить лише перемога в чвертьфіналі Євро-2022.

Про це заявив наставник української збірної Олександр Косенко.

"На Євро-2022 й так не було легких ігор з усіма командами, що вже говорити про чвертьфінал. Казахстан не потрібно представляти — команда світового рівня, яка практично завжди знаходиться в призах на різних форумах. ", - заявив наставник.