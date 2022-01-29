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Косенко: Намагатимемося здобути перемогу в чвертьфіналі, на інше ми не згодні

Сьогодні 10:36 104 0
Тренер збірної України прокоментував вихід команди до 1/4 фіналу Євро
Косенко: Намагатимемося здобути перемогу в чвертьфіналі, на інше ми не згодні
#Збірна України з футзалу, #Олександр Косенко, #Чемпіонат Європи

Джерело - УАФ.

Збірну України з футзалу задовольнить лише перемога в чвертьфіналі Євро-2022.

Про це заявив наставник української збірної Олександр Косенко.

"На Євро-2022 й так не було легких ігор з усіма командами, що вже говорити про чвертьфінал. Казахстан не потрібно представляти — команда світового рівня, яка практично завжди знаходиться в призах на різних форумах. ", - заявив наставник.

  Актуально: Збірна України поступилась Португалії, але вийшла до чвертьфіналу Євро-2022

"Будемо готуватися й старатися перемогти, на інше ми не згодні", – сказав Косенко.

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