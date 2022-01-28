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Збірна України поступилась Португалії, але вийшла до чвертьфіналу Євро-2022

Вчора 23:07 1127 0
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Збірна України поступилась Португалії, але вийшла до чвертьфіналу Євро-2022
#Збірна Португалії, #Збірна України з футзалу, #Чемпіонат Європи

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у третьому турі чемпіонату Європи-2022 поступилась національній команді Португалії.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь португальців.

У паралельному матчі групи А збірна Сербії обіграла Нідерланди - 3:2.

Українці із 3 очками посіли друге місце та вийшли до чвертьфіналу Євро-2022.

Євро-2022 з футзалу
Група А
3 тур, 28 січня

Україна - Португалія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 37 Зіккі

Україна: Ципун — Чернявський, Корсун, Шотурма (к), Зварич; Савенко, Лебідь, Сірий, Абакшин, Журба.

Раніше збірна України поступилася Нідерландам та декласувала Сербію.

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