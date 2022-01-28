Джерело - Чемпіон.
Збірна України у третьому турі чемпіонату Європи-2022 поступилась національній команді Португалії.
Матч завершився з рахунком 1:0 на користь португальців.
У паралельному матчі групи А збірна Сербії обіграла Нідерланди - 3:2.
Українці із 3 очками посіли друге місце та вийшли до чвертьфіналу Євро-2022.
Євро-2022 з футзалу
Група А
3 тур, 28 січня
Україна - Португалія 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 37 Зіккі
Україна: Ципун — Чернявський, Корсун, Шотурма (к), Зварич; Савенко, Лебідь, Сірий, Абакшин, Журба.
Раніше збірна України поступилася Нідерландам та декласувала Сербію.