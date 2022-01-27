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Металіст - Радом'як 1:1. Огляд матчу

Сьогодні 09:59 110 0
Команди не визначили сильнішого у спарингу
Металіст - Радом'як 1:1. Огляд матчу
#Металіст

Джерело - Чемпіон.

Металіст зіграв унічию з польським Радом'яком у рамках контрольного поєдинку.

Контрольний поєдинок

26 січня

Металіст - Радом'як 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 2 Маурідес, 1:1 - 22 Порох

Нагадаємо матч було відкладено через снігопад.

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