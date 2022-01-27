Джерело - Чемпіон.
Металіст зіграв унічию з польським Радом'яком у рамках контрольного поєдинку.
Контрольний поєдинок
26 січня
Металіст - Радом'як 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 2 Маурідес, 1:1 - 22 Порох
Нагадаємо матч було відкладено через снігопад.
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Джерело - Чемпіон.
Металіст зіграв унічию з польським Радом'яком у рамках контрольного поєдинку.
Контрольний поєдинок
26 січня
Металіст - Радом'як 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 2 Маурідес, 1:1 - 22 Порох
Нагадаємо матч було відкладено через снігопад.