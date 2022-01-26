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Челсі зацікавився бразильським оборонцем Ювентуса

Сьогодні 19:37 84 0
Алекс Сандро може змінити клуб
Челсі зацікавився бразильським оборонцем Ювентуса
#Футбольні трансфери, #Челсі, #Ювентус, #Сандро

Джерело - sport.ua.

Челсі зацікавлений у підписанні 31-річного лівого захисника Ювентуса та збірної Бразилії Алекса Сандро.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

"Сині" шукають додаткове підсилення цієї позиції після травми Бена Чілвелла.

Ймовірно, Сандро обійдеться Челсі набагато дешевше 26 млн євро, які Ювентус заплатив за гравця "Порту" влітку 2015 року.

Цього сезону Сандро провів за туринський клуб 27 матчів у всіх турнірах, де забив один гол і віддав одну результативну передачу.

Контракт гравця з Ювентусом розрахований до літа 2023 року. 

Нагадаємо, Аспілікуета безплатно перейде в Барселону влітку.

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