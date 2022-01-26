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Зоря не цікавилась вінгером Фенербахче

Сьогодні 16:44 110 0
Футболіст Фенербахче не перейде до луганського клубу
Зоря не цікавилась вінгером Фенербахче
#Зоря, #Фенербахче

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Зоря не цікавилась вінгером Фенербахче та збірної Греції Дімітрісом Пелкасом.

Про це повідомило джерело, знайоме із ситуацією, передає Meta-ratings.com.ua.

Пелкас зосереджений на виступах за Фенербахче. Цього сезону футболіст провів за турецький клуб 20 матчів у всіх турнірах, де забив один гол.

Контракт гравця з Фенербахче розрахований до літа 2023 року з можливістю продовження ще на рік. Орієнтовна вартість Пелкаса становить 5 млн євро.

Нагадаємо, Шахаб може покинути Зорю.

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