Футболіст Фенербахче не перейде до луганського клубу

Зоря не цікавилась вінгером Фенербахче та збірної Греції Дімітрісом Пелкасом.

Про це повідомило джерело, знайоме із ситуацією, передає Meta-ratings.com.ua.

Пелкас зосереджений на виступах за Фенербахче. Цього сезону футболіст провів за турецький клуб 20 матчів у всіх турнірах, де забив один гол.

Контракт гравця з Фенербахче розрахований до літа 2023 року з можливістю продовження ще на рік. Орієнтовна вартість Пелкаса становить 5 млн євро.

Нагадаємо, Шахаб може покинути Зорю.