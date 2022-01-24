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Шахаб може покинути Зорю

Сьогодні 09:26 203 0
Захедітабар Шахаб може змінити клуб
Шахаб може покинути Зорю
#збірна Ірану, #Зоря, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахаб

Джерело - football24.ua.

Форвард Зорі Захедітабар Шахаб може покинути луганський клуб цієї зими.

Про це повідомляє Khabarvarzeshi.com.

Чинний чемпіон Ірану Персеполіс має намір підписати нападника Зорі Шахаба,

Азійський клуб скористається тим, що форвард вирушить до розташування збірної Ірану та спробує провести з ним переговори у цей час. Завадити трансферу може не найкраща фінансова ситуація Персеполіса.

До слова, Захедітабар ще жодного разу не грав у футболці збірної Ірану. В Україну він прибув влітку 2019-го і розпочав виступати за Олімпік. Зоря викупила форварда у лютому 2021 року.

Нагадаємо, форварда Зорі вперше викликали у збірну.

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