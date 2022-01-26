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Кривцов: Нещодавно за смішні продав квартиру у Донецьку

Сьогодні 14:02 574 0
Футболіст розповів про продаж квартири
Кривцов: Нещодавно за смішні продав квартиру у Донецьку
#Шахтар, #Сергій Кривцов

Джерело - Чемпіон.

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов нещодавно за смішні продав квартиру у Донецьку.

Про це сам футболіст заявив у випуску Пряма червона.

"Виїжджаючи з Донецька до Запоріжжя у відпустку, залишив машину на базі, оскільки вона далека від міста. Але тільки-но я приїхав до Запоріжжя, як мені дзвонить начальник служби безпеки і каже: "Забирай машину, бо ми не знаємо, куди може прилетіти". Я забрав, а за короткий проміжок часу базу обстріляли.

З нерухомості у мене там залишалася квартира, цього року її продав. За смішні гроші, рази на чотири втратив. Але нам гріх скаржитися, "Шахтар" створює нам усі умови, а у людей не те, що нерухомість там – вони просто не можуть виїхати", - зазначив Кривцов.

Раніше стали відомі терміни відновлення Кривцова.

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