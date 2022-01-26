Захисник Шахтаря Сергій Кривцов нещодавно за смішні продав квартиру у Донецьку.

Про це сам футболіст заявив у випуску Пряма червона.

"Виїжджаючи з Донецька до Запоріжжя у відпустку, залишив машину на базі, оскільки вона далека від міста. Але тільки-но я приїхав до Запоріжжя, як мені дзвонить начальник служби безпеки і каже: "Забирай машину, бо ми не знаємо, куди може прилетіти". Я забрав, а за короткий проміжок часу базу обстріляли.

З нерухомості у мене там залишалася квартира, цього року її продав. За смішні гроші, рази на чотири втратив. Але нам гріх скаржитися, "Шахтар" створює нам усі умови, а у людей не те, що нерухомість там – вони просто не можуть виїхати", - зазначив Кривцов.