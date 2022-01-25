Головне
Як федерація боксу Продивуса стала осередком “русского мира” в Україні
Вчора 10:24 2810 5
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Сьогодні 21:26 11398
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 21:12 14368 2
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Сьогодні 20:15 21511
Фан-тур в Глазго на матч плей-оф Шотландія – Україна в березні
Сьогодні 19:27 175
Україна проведе два домашні матчі Ліги націй у Львові, один – у Києві
Сьогодні 15:08 2017
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Сьогодні 14:06 40922
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України
Сьогодні 14:03 5993
Юрченко - гравець Риги
Сьогодні 10:59 379
Раміреса оштрафують за те, що він не прилетів до Києва після відпустки
Вчора 20:50 1517
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Суркіс: Дженоа - чергова помилка Шевченка

Сьогодні 20:56 195 0
Ігор Суркіс вважає перехід Андрія Шевченка на роботу до Дженоа помилкою
Суркіс: Дженоа - чергова помилка Шевченка
#Динамо Київ, #Ігор Суркіс, #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Український тренер Андрій Шевченко зробив помилку, коли погодився очолити Дженоа.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс в інтерв'ю Бомбардиру.

"З Шевченком у мене асоціюються великі перемоги Динамо. Згодом він став тренером. Чесно кажучи, я не вірив, що в нього вийде у збірній України. Тому що він молодий та без досвіду. Але йому вдалося зібрати команду та дати результат".

Не зважайте на Дженоа. Це його ще одна помилка. Нехай ображається чи не ображається, але це чергова помилка.

Пішов у команду, де, як кажуть, немає футболістів потрібної якості. Шевченко робив усе, що міг. Він дуже хоче працювати. Гроші вже не важливі для нього, він має гроші на щасливу старість. Він хоче працювати", – вважає Суркіс.

Нагадаємо, Суркіс спростував інтерес Динамо до Шевченка.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок 11521
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 14368 2
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 40922
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 14352
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 11398
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 21511