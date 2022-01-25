Суркіс: Дженоа - чергова помилка Шевченка

Український тренер Андрій Шевченко зробив помилку, коли погодився очолити Дженоа.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс в інтерв'ю Бомбардиру.

"З Шевченком у мене асоціюються великі перемоги Динамо. Згодом він став тренером. Чесно кажучи, я не вірив, що в нього вийде у збірній України. Тому що він молодий та без досвіду. Але йому вдалося зібрати команду та дати результат".

Не зважайте на Дженоа. Це його ще одна помилка. Нехай ображається чи не ображається, але це чергова помилка.

Пішов у команду, де, як кажуть, немає футболістів потрібної якості. Шевченко робив усе, що міг. Він дуже хоче працювати. Гроші вже не важливі для нього, він має гроші на щасливу старість. Він хоче працювати", – вважає Суркіс.