Суркіс спростував інтерес Динамо до Шевченка

Динамо не вело переговорів з екстренером Дженоа та збірної України Андрієм Шевченком.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

Актуально: Шевченко може замінити Луческу у Динамо

"Скажу вам відверто: я не розглядав Шевченка головним тренером Динамо. Я не мав для цього підстав. У мене є тренер, з яким продовжено контракт до літа 2024 року. Ніколи не говори "ні".

Можу собі у майбутньому уявити і з Ребровим, і з Шевченком, і з Луческу. Поки що тренер Динамо Луческу – я ні з ким нічого не говорю і не обговорюю. Відразу хочу попередити – припиніть. Усі пишуть, що я то з тим домовився, то про те. Я ні з ким не вступаю у переговори.

Але найголовніше – про це знає Луческу. Писати, тиск чинити не треба", - сказав Суркіс.