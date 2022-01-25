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Суркіс пояснив різницю між філософіями Динамо та Шахтаря

Сьогодні 22:55 157 0
Ігор Суркіс прокоментував трансферні політику Динамо та Шахтаря.
Суркіс пояснив різницю між філософіями Динамо та Шахтаря
#Динамо Київ, #Ігор Суркіс, #Футбольні трансфери, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У Шахтаря та Динамо різні підходи до трансферної політики.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс у програмі Бомбардир.

"Шахтар витратив 60 млн євро на трансфери? Ця філософія є абсолютно неправильною. Можу навести приклад Миколенка. Це наш вихованець, у якого були вкладені невеликі гроші, але він був проданий за 20 млн у топовий чемпіонат. У Шахтаря одна філософія, у нас інша. У Шахтаря одні можливості, у Динамо інші.

Не хочу порівнянь із Шахтарем за кількістю грошей, витрачених на той чи інший трансфер. Я хочу бачити результат у турнірній таблиці. Минулого року ми виграли все, що можливо. Запросивши Луческу, якого всі списали, я взяв він величезну відповідальність. Отримав безліч критики. Але це витримав. Начебто навіть не постарів, а помолодшав, бо моя команда виграла три трофеї і двічі грала у Лізі чемпіонів.

Якщо ми побачимо, що є футболіст, який може посилити нашу команду і бути сильнішим за тих гравців, які є зараз, ми його придбаємо. Якщо тренер скаже, що він йому потрібний", – зазначив Суркіс.

Нагадаємо, Манчестер Сіті цікавився 19-річним нападником Динамо.

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