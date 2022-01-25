Манчестер Сіті цікавився 19-річним нападником Динамо

Нападник молодіжної команди Динамо Самба Діалло може стати ТОП-футболістом.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

"Діалло? Я дружу з його агентом. Коли ми його брали, він, пристойна людина, сказав: "Ви візьміть, подивіться, а потім сядемо і укладемо з ним контракт.

І вже не так просто було укладати із ним 5-річний контракт. І з Манчестер Сіті дзвонили, і з інших серйозних європейських клубів, і в Німеччині ним цікавилися. Але цей футболіст, якщо він так прогресуватиме, це буде топ. Гарантую вам", - відзначив Суркіс.