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Манчестер Сіті цікавився 19-річним нападником Динамо

Сьогодні 18:44 540 0
Ігор Суркіс прокоментував перспективи Самби Діалло
Манчестер Сіті цікавився 19-річним нападником Динамо
#Динамо Київ, #Діалло, #Ігор Суркіс, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Нападник молодіжної команди Динамо Самба Діалло може стати ТОП-футболістом.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

"Діалло? Я дружу з його агентом. Коли ми його брали, він, пристойна людина, сказав: "Ви візьміть, подивіться, а потім сядемо і укладемо з ним контракт.

І вже не так просто було укладати із ним 5-річний контракт. І з Манчестер Сіті дзвонили, і з інших серйозних європейських клубів, і в Німеччині ним цікавилися. Але цей футболіст, якщо він так прогресуватиме, це буде топ. Гарантую вам", - відзначив Суркіс.

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