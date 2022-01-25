Суркіс: Готовий віддати телеправа Динамо незалежним каналам

Динамо готове віддати телевізійні права клубу до загального пулу, який з нового сезону хоче створити УПЛ.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

"Наразі обговорюється новий телепул. Я сказав – будь ласка, я готовий. Хоча я запевняю вас, що зараз Динамо Київ отримує за трансляції грошей більше, ніж багато клубів разом узятих. Я готовий втратити гроші. ТК Футбол? Я ладен віддати права на незалежні канали. Ви мене почули? Усе. Готовий співпрацювати з тими, хто об'єктивно покаже футбол і потім обговорюватиме.

Об'єктивно як до Руху та Шахтаря, так і до Львова, Металіста та решти. Я готовий віддати права у єдиний пул. Але треба подивитися на мій контракт з 1+1, які там санкції. Я готовий розглядати, але не так, що ти віддай права і все. Ультиматумами давити не треба.

Megogo – ок, Сетанта – ок. Я хочу рівних правил для всіх. Проти каналу Футбол нічого не маю, але нехай рівні права всі будуть", - сказав Суркіс.