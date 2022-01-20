Михалик назвав ідеальний чемпіонат для Коноплянки

Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка міг би заграти у чемпіонаті Туреччини.

Про це розповів ексгравець національної збірної України Тарас Михалик.

"Впевнений, що Євген був би затребуваний майже у всіх українських клубах, а за кордоном можна було б зупинити свій вибір на Туреччині. У цій країні багато шанувальників того стилю, який на озброєнні у Коноплянки.

Втім, багато залежить і від самого Євгена, чи він зараз готовий до нових викликів. Чи готовий він у переговорному процесі йти на поступки.

А ще я побажав би Коноплянці обов'язково знайти свого тренера, який би йому довіряв. Тоді ми швидше побачили б на футбольному полі знайомого Коноплянку", - відзначив Михалик.