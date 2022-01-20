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Михалик назвав ідеальний чемпіонат для Коноплянки

Сьогодні 15:41 165 0
Тарас Михалик прокоментував перспективи 32-річного хавбека Шахтаря Євгена Коноплянки.
Михалик назвав ідеальний чемпіонат для Коноплянки
#Євген Коноплянка, #Михалик, #Футбольні трансфери, #Туреччина, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка міг би заграти у чемпіонаті Туреччини.

Про це розповів ексгравець національної збірної України Тарас Михалик.

"Впевнений, що Євген був би затребуваний майже у всіх українських клубах, а за кордоном можна було б зупинити свій вибір на Туреччині. У цій країні багато шанувальників того стилю, який на озброєнні у Коноплянки.

Втім, багато залежить і від самого Євгена, чи він зараз готовий до нових викликів. Чи готовий він у переговорному процесі йти на поступки.

А ще я побажав би Коноплянці обов'язково знайти свого тренера, який би йому довіряв. Тоді ми швидше побачили б на футбольному полі знайомого Коноплянку", - відзначив Михалик.

Раніше у Шахтарі назвали майбутнє Коноплянки.

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