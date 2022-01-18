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Помер світовий рекордсмен за кількістю Кубків європейських чемпіонів

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Помер світовий рекордсмен за кількістю Кубків європейських чемпіонів
#Реал Мадрид, #Франсіско Хенто

Джерело - espreso.tv.

На 89-му році життя помер колишній футболіст іспанського Реала Франсіско Хенто.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

Франсіско Хенто виступав за мадридський клуб з 1953 до 1971 року. Загалом він провів за Реал 600 матчів та забив 182 голи.

Хенто є єдиним у світі гравцем, який шість разів став переможцем Кубка європейських чемпіонів.

Також у складі Реала він 12 разів виграв чемпіонат Іспанії, двічі перемагав у Кубку Іспанії та виграв Міжконтинентальний кубок.

Загалом Хенто здобув з Реалом 23 трофеї та разом із бразильцем Марсело є рекордсменом клубу. 

Раніше повідомлялося, що в Аргентині поліцейський застрелив 17-річного футболіста.

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