Помер світовий рекордсмен за кількістю Кубків європейських чемпіонів

Джерело - espreso.tv.
На 89-му році життя помер колишній футболіст іспанського Реала Франсіско Хенто.
Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.
Франсіско Хенто виступав за мадридський клуб з 1953 до 1971 року. Загалом він провів за Реал 600 матчів та забив 182 голи.
Хенто є єдиним у світі гравцем, який шість разів став переможцем Кубка європейських чемпіонів.
Також у складі Реала він 12 разів виграв чемпіонат Іспанії, двічі перемагав у Кубку Іспанії та виграв Міжконтинентальний кубок.
Загалом Хенто здобув з Реалом 23 трофеї та разом із бразильцем Марсело є рекордсменом клубу.
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