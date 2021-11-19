Інцидент стався 17 листопада у Буенос-Айресі

Джерело - Чемпіон.

В Аргентині поліцейський застрелив 17-річного гравця клубу Барракас Сентраль Лукаса Гонсалеса.

Про це повідомляє Marca.

Інцидент стався 17 листопада у Буенос-Айресі.

Футболіст разом із трьома друзями їхав у машині, коли поліцейські відкрили вогонь автомобілем. За версією поліції, автомобіль протаранив поліцейську машину, коли її намагалися зупинити на перехресті.

Барракас виступив із вимогою провести справедливе розслідування, а також оголосив триденну жалобу, під час якої команда не проводитиме спортивних заходів.

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