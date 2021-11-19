Джерело - Чемпіон.
В Аргентині поліцейський застрелив 17-річного гравця клубу Барракас Сентраль Лукаса Гонсалеса.
Про це повідомляє Marca.
Інцидент стався 17 листопада у Буенос-Айресі.
Футболіст разом із трьома друзями їхав у машині, коли поліцейські відкрили вогонь автомобілем. За версією поліції, автомобіль протаранив поліцейську машину, коли її намагалися зупинити на перехресті.
Барракас виступив із вимогою провести справедливе розслідування, а також оголосив триденну жалобу, під час якої команда не проводитиме спортивних заходів.
😢Mucho Dolor!!!! #justiciaporlucas pic.twitter.com/8b32j6COgq— Barracas Central (@barracascentral) November 18, 2021
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