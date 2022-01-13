Чорноморець планує підсилитись болгарським футболістом

Одесити продовжують вести активну трансферну кампанію

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець бажає підписати болгарського хавбека Левськи Борислава Цонєва.

Про це повідомляє Gong.bg.

У зв'язку з тим, що Левськи має фінансові проблеми, клуб готовий продати футболіста, оскільки контракт 26-річного атакувального півзахисника закінчується влітку 2022 року.

Керівництво клубу дало добро на трансфер і останнє слово буде за Цонєвим. Зазначається, що моряки пропонують гравцю більш високу зарплату, ніж він отримує у болгарському клубі.

Цього року провів 20 матчів за Левськи, в яких забив 6 м'ячів і оформив 2 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 900 тисяч євро. На його рахунку також три поєдинки за збірну Болгарії.

Раніше Чорноморець підписав словенського вінгера.