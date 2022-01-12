Джерело - Чемпіон.
У рамках 21 туру Серії А Кальярі вдома обіграло Болонью.
Чемпіонат Італії - Серія А
21 тур, 11 січня
Голи: 0:1 - 54 Орсоліні, 1:1 - 71 Паволетті, 2:1 - 90+4 Перейро
Раніше, Кальярі обіграло Сампдорію.
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|2500
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|4300
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Джерело - Чемпіон.
У рамках 21 туру Серії А Кальярі вдома обіграло Болонью.
Чемпіонат Італії - Серія А
21 тур, 11 січня
Голи: 0:1 - 54 Орсоліні, 1:1 - 71 Паволетті, 2:1 - 90+4 Перейро
Раніше, Кальярі обіграло Сампдорію.