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Кальярі - Болонья 2:1. Огляд матчу

Сьогодні 08:30 179 0
Друга поспіль перемога Кальярі у Серії А
Кальярі - Болонья 2:1. Огляд матчу
#Болонья, #Кальярі, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

У рамках 21 туру Серії А Кальярі вдома обіграло Болонью.

Чемпіонат Італії - Серія А

21 тур, 11 січня

Кальярі - Болонья 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 54 Орсоліні, 1:1 - 71 Паволетті, 2:1 - 90+4 Перейро

Раніше, Кальярі обіграло Сампдорію.

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