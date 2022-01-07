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Рангнік не отримає гроші на трансфери Манчестер Юнайтед у січні

Сьогодні 17:47 91 0
Манкуніанці хочуть підсилитися в літнє трансферне вікно
Рангнік не отримає гроші на трансфери Манчестер Юнайтед у січні
#Манчестер Юнайтед, #Рангнік

Джерело - talkSPORT.

Швидше за все, Манчестер Юнайтед не буде підсилювати склад у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Talksport

Клуб не виділятиме кошти на трансфери під головного тренера Ральфа Рангніка, призначеного до кінця сезону.

Юнайтед не хоче поспішати і влітку планує вкластися в центрального півзахисника. З клубом пов'язують хавбека Вест Гема Деклана Райса та гравця Вулвергемптона Рубена Невеша.

Нагадаємо, Роналду може залишити Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що МЮ може запросити Ікарді, якщо Кавані чи Марсьяль підуть узимку.

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