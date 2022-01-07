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Роналду може залишити Манчестер Юнайтед

Сьогодні 13:24 83 0
Португальському нападнику не подобається стратегія розвитку клубу
Роналду може залишити Манчестер Юнайтед
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - sport.ua.

36-річний бомбардир Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Кріштіану Роналду роздумує над тим, щоб залишити англійський клуб.

Про це повідомляє Daily Star.

Знаменитого форварда турбує напрямок, у якому рухається клуб, а також невизначеність із головним тренером червоних дияволів. На старті сезону наставником Манчестер Юнайтед був Уле Гуннар Сульшер, але наприкінці листопада його змінив Ральф Рангнік. При цьому контракт німецького фахівця розрахований лише до кінця сезону 2021/2022, після чого Манчестер Юнайтед, швидше за все, отримає нового тренера.

Роналду перейшов до Манчестер Юнайтед минулого літа з туринського Ювентуса за €15 мільйонів. У поточному сезоні Кріштіану провів за Манчестер Юнайтед 22 матчі у всіх турнірах, де забив 14 м'ячів та віддав 3 результативні передачі.

Поточна угода Кріштіану з МЮ розрахована до літа 2023 року з можливістю продовження ще на рік. Орієнтовна вартість футболіста становить €35 мільйонів.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед поступився Вулвергемптону у 21 турі АПЛ.

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