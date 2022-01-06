Голкіпер Реала Андрій Лунін має покращити гру ногами.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті

"Лунін дуже добре грав на лінії, звичайно, з деякими помилками при пасах ногами, але мені подобається воротар, який надійний на лінії воріт; ми можемо виправити гру ногами.

Звичайно, він може стати кращим, якщо буде більше грати. Я не сказав, що в Кубку Іспанії гратиме лише Лунін, але й не сказав, що всі ігри в Ла Лізі – власність Куртуа”, – відзначив Анчелотті.