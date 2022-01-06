Дружина Зінченка: На англійському телебаченні я була б заангажованою журналісткою
Вчора 18:09 694 1
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген
Сьогодні 10:56 24837 1
Кубок африканських націй-2021. Повний розклад змагань
Сьогодні 10:13 1798 1
Усику і Ломаченку потрібен психотерапевт
Сьогодні 10:02 17344 6
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського
Сьогодні 09:00 228
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю. Брехати потрібно менше! Епічна відповідь Сергія Стаховського росіянам
Сьогодні 08:06 7422 4
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо
Сьогодні 05:57 3674
Джоковича депортують з Австралії через проблеми з візою
Вчора 23:40 664 1
Бумекер PaddyPower допомагає Джеку Вілширу знайти новий клуб
Вчора 22:38 179
Оптимізм Павлова, переможний гол Сачка: Кубок України 2009 - найбільший тріумф Ворскли
Вчора 20:14 265
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Анчелотті: Лунін дуже добре грав на лінії

Сьогодні 10:15 155 0
Головний тренер мадридців висловився про гру Андрія Луніна
Анчелотті: Лунін дуже добре грав на лінії
Фото - Реал
#Андрій Лунін

Джерело - isport.ua.

Голкіпер Реала Андрій Лунін має покращити гру ногами.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті

"Лунін дуже добре грав на лінії, звичайно, з деякими помилками при пасах ногами, але мені подобається воротар, який надійний на лінії воріт; ми можемо виправити гру ногами.

Звичайно, він може стати кращим, якщо буде більше грати. Я не сказав, що в Кубку Іспанії гратиме лише Лунін, але й не сказав, що всі ігри в Ла Лізі – власність Куртуа”, – відзначив Анчелотті.

Нагадаємо, Лунін отримав одну з найгірших оцінок за матч Кубка Іспанії.

Коментарі ()