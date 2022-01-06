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Лунін отримав одну з найгірших оцінок за матч Кубка Іспанії

Сьогодні 08:28 602 0
Український голкіпер Реала Андрій Лунін вперше у сезоні зіграв в офіційному матчі.
Лунін отримав одну з найгірших оцінок за матч Кубка Іспанії
#Андрій Лунін

Джерело - Чемпіон.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін зіграв проти Алькояно (3:1) в 1/16 фіналу Кубка Іспанії.

SofaScore оцінив дії українця в 6,9 балів - третя найгірша оцінка після Маріано Діаса (6,5), Давіда Алаби (6,6) і Начо (6,6), що вийшли в старті. Середня у команді – 7,01.

Лунін пропустив 1 гол, здійснив 3 сейви, у тому числі 1 після удару з меж штрафного майданчика, здійснив 1 винос руками після верхового м'яча, зробив 6 точних передач (26%).

Це був перший матч 22-річного українця за Реал із 20 січня 2021-го.

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