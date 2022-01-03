Хаві: Це золоті три очки

Барселона здобула важливу перемогу над Мальоркою у 19 турі Ла-Ліги.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Хаві в інтерв'ю Diario Sport.

"Це золоті три очки. Це перемога команди, групи гравців, сім'ї. Я казав, що треба перенести матч, бо бачив, які у нас труднощі, але я дуже пишаюся командою. Нас врятував тер Штеген, він дуже вимогливий до себе. Я радий за всю команду, за Марка-Андре, та, особливо, за Люка де Йонга. Він професіонал – працює, тренується, діє ефективно

Ці три очки допоможуть нам розпочати боротьбу за місця у верхній частині таблиці. Вражає, що ми набрали три очки у такій ситуації. Перемога наближає нас до першої мети – місця у Лізі чемпіонів. Ми мали 17 втрат у складі – це історична перемога", - відзначив Хаві.