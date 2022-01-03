Хаві хоче втримати Дембеле

Вінгер Барселони Усман Дембеле може залишитися у Барселоні.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Хаві в інтерв'ю Diario Sport.

"Я не розчарований. Це переговори. З агентами складно вести справи. Ми маємо чітку позицію, це ще не кінець. Я налаштований оптимістично. Усман має фантастичну пропозицію.

Сподіваюся, він залишиться, бо це футболіст, здатний змінити ситуацію на полі та може бути найкращим футболістом на своїй позиції.

Переговори йдуть, ми зачекаємо. Керівництво та футболіст домовилися зустрітися знову", – заявив Хаві.