Рикун: В Україні до 2013 року був хороший чемпіонат

За останні 6-7 років чудові українські футболісти не з'явилися.

Про це заявив ексгравець Олександр Рикун.

"Після 2014 року половини команд не було - Чорноморця, Металурга, Запоріжжя, Чорноморця, то можна було пограти.

Не хотілося? Та куди. До 2013 року був хороший чемпіонат. Було 8-9 команд, а нині Шахтар і Динамо. Зоря пробує, пробує.

Нині і іноземців стало менше. Але за ці 6-7 років чудові українські футболісти не з'явилися. Я очікував краще.

Чи є такий футболіст, що є ТОП? У кожній команди по 1-2 гравці виділяються. Мають все-таки бути лідери", - зазначив Рикун.