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Рикун: Навіщо туди бігти, якщо можна передачу віддати

Сьогодні 20:36 259 0
Рикун - про бігову роботу на полі
Рикун: Навіщо туди бігти, якщо можна передачу віддати
#Рикун

Джерело - Чемпіон.

У футболі можна не бігти зайві 50-70 метрів, а краще віддати хорошу передачу.

Про це заявив ексгравець Олександр Рикун.

"За всю кар'єру не дуже любили бігати? Я бачив так: навіщо туди бігти, якщо можна передачу віддати? Навіщо бігти 50-70 зайвих метрів? Одні он бігають 15, 18 км.

У матчі з Брюгге, коли був гол+пас, пробіг 6,3 км? Дивишся за даними - 150 дій. А толку на полі? Начебто все правильно робив - 150 дій, 100 відборів, 100 передач. І куди вони?

6,3 км - це до центру поля доходив? Та це ти, напевно, лише перші 30 хвилин глянув. Може тоді два по 30 грали", - зазначив Рикун.

Раніше, Рикун розкритикував лідерів збірної України.

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