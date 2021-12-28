Рангнік виділив найбільшу проблему Манчестер Юнайтед

Гравці Манчестер Юнайтед у матч проти Ньюкасла не могли контролювати гру.

Про це розповів головний тренер МЮ Ральф Рангнік.

"Мені взагалі не сподобалася наша гра, ми не контролювали її, за винятком кількох моментів. Вся справа у нашій енергійності на полі, у фізичній формі та підбиранні – ми були не на висоті в цих компонентах.

Попри це, плюс у тому, що ми набрали бал, це позитивний момент, але наша гра має бути кращою. У будь-якому випадку Манчестер Юнайтед взяв очко, а не втратив два.

Наша найбільша проблема сьогодні – помилки. Навіть коли ми змогли зрівняти рахунок, ми не могли контролювати гру, ми не ухвалювали правильних рішень. Через три дні у нас новий матч, і нам потрібно грати краще, а не шукати виправдання", - відзначив Рангнік.