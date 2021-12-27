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Барселона сумнівається у доцільності трансферу Кавані

Сьогодні 09:26 217 0
Трансфер Кавані у Барселону може зірватися
Барселона сумнівається у доцільності трансферу Кавані
Фото - gettyimages
#Барселона

Джерело - isport.ua.

Майбутнє нападника Манчестер Юнайтед Едінсона Кавані все ще невизначене.

Про це повідомляє видання Diario Sport.

Гравець уже дав згоду на перехід до Барселони, однак після успішного завершення угоди з Манчестер Сіті щодо Феррана Торреса каталонський клуб сумнівається у необхідності підписання контракту з уругвайцем.

Кавані хоче, щоб Барселона ухвалила остаточне рішення вже зараз. Його пріоритет – залишитися в Європі, проте якийсь час тому він отримав щедру пропозицію від Корінтіанс, який готовий платити йому ту саму зарплату, що й Манчестер Юнайтед.

У поточному сезоні на рахунку уругвайця 1 гол у 5 матчах АПЛ.

Нагадаємо, Корінтіанс хоче підписати Кавані.

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