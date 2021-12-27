Барселона сумнівається у доцільності трансферу Кавані

Джерело - isport.ua.
Майбутнє нападника Манчестер Юнайтед Едінсона Кавані все ще невизначене.
Про це повідомляє видання Diario Sport.
Гравець уже дав згоду на перехід до Барселони, однак після успішного завершення угоди з Манчестер Сіті щодо Феррана Торреса каталонський клуб сумнівається у необхідності підписання контракту з уругвайцем.
Кавані хоче, щоб Барселона ухвалила остаточне рішення вже зараз. Його пріоритет – залишитися в Європі, проте якийсь час тому він отримав щедру пропозицію від Корінтіанс, який готовий платити йому ту саму зарплату, що й Манчестер Юнайтед.
У поточному сезоні на рахунку уругвайця 1 гол у 5 матчах АПЛ.
Нагадаємо, Корінтіанс хоче підписати Кавані.