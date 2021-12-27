Барселона сумнівається у доцільності трансферу Кавані

Трансфер Кавані у Барселону може зірватися

Майбутнє нападника Манчестер Юнайтед Едінсона Кавані все ще невизначене.

Про це повідомляє видання Diario Sport.

Гравець уже дав згоду на перехід до Барселони, однак після успішного завершення угоди з Манчестер Сіті щодо Феррана Торреса каталонський клуб сумнівається у необхідності підписання контракту з уругвайцем.

Кавані хоче, щоб Барселона ухвалила остаточне рішення вже зараз. Його пріоритет – залишитися в Європі, проте якийсь час тому він отримав щедру пропозицію від Корінтіанс, який готовий платити йому ту саму зарплату, що й Манчестер Юнайтед.

У поточному сезоні на рахунку уругвайця 1 гол у 5 матчах АПЛ.

Нагадаємо, Корінтіанс хоче підписати Кавані.