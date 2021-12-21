Суарес може перейти у клуб Бекхема

Джерело - sport.ua.
Форвард Атлетіко Мадрид Луїс Суарес готовий продовжити кар'єру в МЛС.
Про це повідомляє Todofichajes.com.
Нападник вже провів переговори з клубом Девіда Бекхема Інтер Маямі.
Перший раунд переговорів пройшов успішно. Суарес готовий перейти в Інтер наприкінці поточного сезону. При цьому його контракт із Атлетіко діє до літа 2023 року, а відпускати 34-річного форварда раніше "матрацники" не хочуть.
У нинішньому сезоні на рахунку Суареса 8 голів та 2 асисти у 23 матчах за Атлетіко у всіх турнірах