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Суарес може перейти у клуб Бекхема

Сьогодні 09:45 136 0
Луїс Суарес може змінити клуб
Суарес може перейти у клуб Бекхема
#Суарес

Джерело - sport.ua.

Форвард Атлетіко Мадрид Луїс Суарес готовий продовжити кар'єру в МЛС.

Про це повідомляє Todofichajes.com.

Нападник вже провів переговори з клубом Девіда Бекхема Інтер Маямі.

Перший раунд переговорів пройшов успішно. Суарес готовий перейти в Інтер наприкінці поточного сезону. При цьому його контракт із Атлетіко діє до літа 2023 року, а відпускати 34-річного форварда раніше "матрацники" не хочуть.

У нинішньому сезоні на рахунку Суареса 8 голів та 2 асисти у 23 матчах за Атлетіко у всіх турнірах

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