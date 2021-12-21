Суарес може перейти у клуб Бекхема

Луїс Суарес може змінити клуб

Форвард Атлетіко Мадрид Луїс Суарес готовий продовжити кар'єру в МЛС.

Про це повідомляє Todofichajes.com.

Нападник вже провів переговори з клубом Девіда Бекхема Інтер Маямі.

Перший раунд переговорів пройшов успішно. Суарес готовий перейти в Інтер наприкінці поточного сезону. При цьому його контракт із Атлетіко діє до літа 2023 року, а відпускати 34-річного форварда раніше "матрацники" не хочуть.

У нинішньому сезоні на рахунку Суареса 8 голів та 2 асисти у 23 матчах за Атлетіко у всіх турнірах