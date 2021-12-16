Джерело - Get French Football News.
Гроші в футболі не мають стояти на першому місці.
Про це заявив нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе.
"Життєвий досвід важливіший за заробіток, хоч це й важливо, тому що у нас є сім'ї, про які треба дбати. Насамперед я жадаю відкриттів, подорожей, зустрічей з іншими гравцями, різними культурами", - заявив француз.
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"Спочатку жити з відчуттям того, що тебе вважають зіркою, було трохи тяжко. На щастя, батьки не називали мені суму. І правильно робили: як виховувати 14-річну дитину після того, як вона дізналася, що коштує мільйони доларів?".
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"Завдяки цьому у мене спокійне ставлення до грошей. Я розумію, що це важливо, я радий, що вони в мене є, але це не моя щоденна мотивація", - сказав Мбаппе.