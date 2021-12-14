Реал призупинив переговори щодо Мбаппе

Реал має намір відкласти переговори про підписання 22-річного нападника ПСЖ і збірної Франції Кіліана Мбаппе до березня.

Про це повідомляє AS.

"Вершкові" знову почнуть переговори про трансфер футболіста весною. Контракт футболіста з ПСЖ розрахований до літа 2022 року, і він досі не продовжений.

У поточному сезоні Кіліан провів за паризьку команду 23 матчі у всіх турнірах, де забив 13 м'ячів та віддав 14 результативних передач.

Нагадаємо, Мбаппе - третій гравець ПСЖ, який забив 100 голів у Лізі 1.