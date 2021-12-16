Шевченко: Дженоа повинна спробувати взяти очки в матчі з Лаціо

Джерело - пресслужба Дженоа.
Дженоа має побороится з Лаціо в матчі 18 туру італійської Серії А.
Про це заявив головний тренер "грифонів" Андрій Шевченко.
"З Лаціо ми маємо зіграти у свій футбол: компактно, агресивно. Ми повинні спробувати взяти очки. Вирішальною буде командна гра. Ми маємо використовувати свої моменти, це найважливіше", - заявив фахівець.
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"У кубковому матчі ми намагалися збалансувати команду, надавши відпочинок деяким гравцям", - сказав Шевченко.