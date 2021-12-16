Шевченко: Дженоа повинна спробувати взяти очки в матчі з Лаціо

Дженоа має побороится з Лаціо в матчі 18 туру італійської Серії А.

Про це заявив головний тренер "грифонів" Андрій Шевченко.

"З Лаціо ми маємо зіграти у свій футбол: компактно, агресивно. Ми повинні спробувати взяти очки. Вирішальною буде командна гра. Ми маємо використовувати свої моменти, це найважливіше", - заявив фахівець.