Березовчук: Зорі буде непросто у грі з Металістом

Металіст буде мати невелику перевагу у матчі 1/4 Кубка України проти Зорі.

Про це розповів колишній футболіст харківського клубу Андрій Березовчук в ефірі Футбол 1.

"Цікаво, як Металіст виглядатиме проти такого серйозного суперника. Після свого відродження вони ще не грали з такими опонентами, тож буде цікаво подивитися, як вони виглядатимуть на їхньому фоні. Зоря — це учасник єврокубків, багаторазовий бронзовий призер УПЛ. Ця команда на даному етапі досвідченіша, але легко точно не буде, враховуючи те, скільки глядачів прийде на матч. На рідному стадіоні Металіст завжди грав добре, тому Зорі буде непросто у цій грі", — сказав Березовчук.