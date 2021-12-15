Миколенко підписав контракт із Евертоном - ЗМІ
Вчора 16:24 5568 2
Гірн: Ломаченко зараз не отримає титульного бою
Вчора 23:09 291
Київ-Баскет програв Реджані у Кубку Європи ФІБА
Вчора 21:08 183
ТОП-10 спортсменів України 2021 року - Еліна Світоліна
Вчора 21:05 229
Канело визнано боксером року за версією WBC
Вчора 18:54 276
Що було не так зі ставками колишньої зірки Манчестер Юнайтед, Пола Скоулза
Вчора 18:40 268
Збірна України U-20 здолала Францію на чемпіонаті світу
Вчора 18:39 813
Ломаченко відповів хейтерам віршем російського поета, який підтримав анексію Криму
Вчора 16:54 2768 4
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі
Вчора 16:03 1926
Марущак - чемпіонка світу з важкої атлетики
Вчора 15:39 378
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Ювентус хоче взимку віддати Артура в оренду

Вчора 22:40 158 0
Артур не потрібен туринському клубу
Ювентус хоче взимку віддати Артура в оренду
#Артур, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Ювентуса Артур Рамос може змінити команду у зимове трансферне вікно. 

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Його вже пропонували Севільї, Ромі та Арсеналу, але всі клуби відповіли відмовою через високу зарплату гравця.

Раніше футболіст повідомляв керівництву, що хоче отримувати більше ігрового часу, тож розглядає варіант з орендою. Деякі клуби вже запросили інформацію про перехід. У нинішньому сезоні Артур провів лише 166 хвилин на полі у 7 матчах у всіх турнірах.

Артур перейшов до Ювентуса минулого літа з Барселони.

Нагадаємо, Маліновський може зацікавити Ювентус та Мілан.

Коментарі ()