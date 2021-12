Півзахисник Ювентуса Артур Рамос може змінити команду у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Його вже пропонували Севільї, Ромі та Арсеналу, але всі клуби відповіли відмовою через високу зарплату гравця.

#Arrhur Melo will leave #Juventus on loan in January. He has been offered to #Sevilla, #ASRoma and #Arsenal, which reflecting on this possible move but his salary is very high (€6M/year + bonuses). To be clear: the brazilian midfielder is out of #Allegri's plans. #transfers #AFC https://t.co/QF3wdvyGXI