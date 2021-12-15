Маліновський може зацікавити Ювентус та Мілан - скаут

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський має шанс заграти у ТОП-клубі.

Про це розповів скаут Алекс Великих у коментарі Footboom.

"Для Руслана Маліновського настає період, коли він може розглядати та обирати найкращу пропозицію з ТОП-клубів Італії та Європи. Рівень гри, вік, досвід, набутий в Аталанті, робить гравця об'єктом бажання клубів Англії, Іспанії та Італії.

На мою думку, Серія А – це ідеальний для Руслана чемпіонат, і він може подумати про продовження кар'єри саме у цьому чемпіонаті. Мілан, Ювентус – це ті клуби, яким, на мій погляд, може бути цікавий український футболіст", – розповів Великих.