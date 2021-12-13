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Легенда Реала розчарований повторним жеребкуванням Ліги чемпіонів

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Еміліо Бутрагеньо прокоментував результати жеребкування ЛЧ
Легенда Реала розчарований повторним жеребкуванням Ліги чемпіонів
#Реал

Джерело - football24.ua.

У Реалі не зрозуміли повторне жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів легенда мадридців Еміліо Бутрагеньо, який нині працює директором клубу.

"Це було дивно і сумно. Дуже важко зрозуміти таке. Потрібно враховувати, що мільйони вболівальників, а також весь спортивний світ чекали на жеребкування.

Ми з ентузіазмом чекаємо на зустріч з ПСЖ, знаючи, що цей турнір означає для нашого клубу та вболівальників. Ми усвідомлюємо силу суперника та рівень його гравців, але впевнені, що проведемо два чудові матчі. Сподіваємось вийти до чвертьфіналу", – розповів Бутрагеньо.

Нагадаємо, під час першого жеребкування мадридцям випала Бенфіка, але його результати були анульовані "через технічні проблеми з програмним забезпеченням". Повторний жереб виявився складнішим – в 1/8 фіналу ЛЧ Королівський клуб протистоятиме ПСЖ.

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