Легенда Реала розчарований повторним жеребкуванням Ліги чемпіонів

У Реалі не зрозуміли повторне жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів легенда мадридців Еміліо Бутрагеньо, який нині працює директором клубу.

"Це було дивно і сумно. Дуже важко зрозуміти таке. Потрібно враховувати, що мільйони вболівальників, а також весь спортивний світ чекали на жеребкування.

Ми з ентузіазмом чекаємо на зустріч з ПСЖ, знаючи, що цей турнір означає для нашого клубу та вболівальників. Ми усвідомлюємо силу суперника та рівень його гравців, але впевнені, що проведемо два чудові матчі. Сподіваємось вийти до чвертьфіналу", – розповів Бутрагеньо.