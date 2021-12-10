Не слід закривати очі на те, що Україна - Росія один народ для Мірчі Луческу.

Про це у випуску ПРЯМА ЧЕРВОНА Фоззі та Миколи Василькова заявив український телеведучий та шоумен Сергій Притула.

"Я радий, якщо тренерський талант Мірчі Луческу допомагає Динамо здобувати висот. Адже, коли в 5 матчах Лізі Чемпіонів команда забиває 1 м’яч, а пропускає більше, ніж може винести, то це чітко підкреслює талант тренера.

Команда підкорювала ще подібні вершини… Ну не знаю, були… Добре, є якісь успіхи тренерські, але це не означає, що слід закривати очі, що Україна - Росія один народ для нього. Тому у мене упереджене ставлення.

Але важливо думаю, що йому глубоко насрати, яке у мене до нього ставлення і я не знаю чи він підозрює про моє існування. Тому думаю ми квити", - зазначив Притула.