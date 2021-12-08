Зінченко - найкращий гравець Манчестер Сіті у грі з Лейпцигом

Зінченко відзначився результативною передачею

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті несподівано поступився Лейпцигу (1:2) у матчі шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Аналітичний портал WhoScored виставив оцінки всім гравцям, які були на полі.

Найкращим гравцем зустрічі визнали півзахисника "биків" Домініка Собосла та - 7,8 бала.

Найвищу оцінку у складі Манчестер Сіті отримав захисник Олександр Зінченко – 7.1. Українець провів на полі всі 90 хвилин, здійснив один успішний відбір, зробив 65 передач (точність – 91%) та віддав результативну передачу на Ріяда Мареза.