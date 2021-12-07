Сілва - найкращий гравець листопада

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва став найкращим гравцем листопада.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Бернарду Сілва набрав 48% голосів та переміг у номінації за найкращого гравця Сіті минулого місяця, повідомляє офіційний сайт клубу.

27-річний португалець вже третій місяць поспіль здобуває цю нагороду. Такий своєрідний хет-трик ще не вдавався жодному футболісту "містян" за всю історію. У листопаді Бернарду відзначився двома голами та асистом у 5 матчах.