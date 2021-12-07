Мораес потрапив до заявки Шахтаря на матч з Шерифом

Жуніор Мораес потрапив до заявки "гірників" уперше за 10 місяців

Джерело - Чемпіон.

Визначилася заявка Шахтаря на заключиний матч групового етапу Ліги чемпіонів з Шерифом.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Воротарі: Шевченко, П'ятов, Трубін

Захисники: Додо, Вітао, Кривцов, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Бондар

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Півзахисники: Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Коноплянка

Нападники: Мораєс, Сікан, Фернандо

Поєдинок відбудеться сьогодні, 7 грудня, на НСК Олімпійському в Києві. Початок о 22:00 за київським часом.