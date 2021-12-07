Мораес потрапив до заявки Шахтаря на матч з Шерифом

Джерело - Чемпіон.
Визначилася заявка Шахтаря на заключиний матч групового етапу Ліги чемпіонів з Шерифом.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
Воротарі: Шевченко, П'ятов, Трубін
Захисники: Додо, Вітао, Кривцов, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Бондар
Актуально: Ліга чемпіонів. Шахтар - Шериф: онлайн-трансляція
Півзахисники: Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Коноплянка
Нападники: Мораєс, Сікан, Фернандо
Поєдинок відбудеться сьогодні, 7 грудня, на НСК Олімпійському в Києві. Початок о 22:00 за київським часом.